Vi har plats ledigt. Digitalt utrymme såväl som klassiskt spaltutrymme i papperstidningen.

Jag vill fylla platsen med just dina krönikor.

Är du vass, kärleksfull, välformulerad, rolig, bitsk, allvarlig eller kanske all of the above? Kan du kombinera det med minst en fot i den Nordvästskånska myllan är det förmodligen du som ska bre ut din språkpastej på vårt lyxbröd.

HD:s krönikörer ska engagera, kittla, irritera och utmana.

För att inspirera inför din ansökan skickar jag med en alldeles sann historia.

Jag sms:ar fortfarande då och då med en skribent som jag under ett par år hade förmånen att vara redaktör för.

Svaren från skribenten är som kortversioner av hans krönikor. Halsbrytande, liknelsedopade små språkbomber. Ren kärlek.

För ett dussin år sedan eller så var jag med och startade gratistidningen xtra Helsingborg. Till tidningens chefredaktör, Kersti Forsberg, skickade den framtida bestsellerförfattaren in ett par blygsamma rader. Han vill skriva krönikor.

Jag minns inte exakt hur han formulerade sig, men det var något med att han var trött på att köra truck på ett lager och ville prova något annat.

Krönikorna som under ett antal år publicerades i xtra Helsingborg och City Helsingborg var av en kaliber som jag aldrig stött på vare sig förr eller senare.

Skribenten hade förmågan att formulera sig på ett oemotståndligt drastiskt sätt och en osviklig känsla för hur man lockade fram både gapskratt och raseriutbrott.

Som redaktör kunde man våndas inför publiceringarna. Å ena sidan visste man att en majoritet av läsarna skulle älska texterna – aldrig gick det åt så många tidningar ur ställen som på onsdagar. Men lika säkert var att någon skulle känna sig träffad av skribentens skoningslösa ordkonster.

Samtalen och mailen från läsare som ifrågasatte såväl skribentens som redaktörens mentala hälsa var vardagsmat.

Men det var ett lågt pris att betala. Att han var tidningens största profil rådde det inget tvivel om och vi visste att det bara var en tidsfråga innan Helsingborgskostymen skulle vara för liten.

Mycket riktigt.

2016 toppade Fredrik Backmans En man som heter Ove (A man called Ove) New York Times försäljningslista. Så småningom blev filmen baserad på boken Oscarsnominerad.

Förstå mig rätt. Du behöver inte vara en ny Fredrik Backman för att skriva krönikor i HD. Men det jag söker är skribenter som är sig själva, odlar sina egna röster med sikte på de 350 000 som vi kan nå här i Nordvästskåne. Var det sedan slutar är en annan fråga.

Skicka några rader till min mail och bifoga gärna en text eller två.

Ta chansen!