Läsarbrev om kärnkraft och gayfest.

Kärnkraft är inte svaret

Kärnkraftsförespråkarna på Aktuella frågor (2/4) gör det kärnkraftsförespråkare alltid gör. Bagatelliserar riskerna. De är inte vetenskapliga, och psykologi är inte verklighet, säger författarna.

Det är nog så verkligt för de boende i Fukushimaområdet.

Det unika med ett kärnkraftshaveri är att det är en katastrof utan slut som tar människoliv utöver de direkta dödsfallen. Boende i Fukushimaområdet lever med och påverkas dagligen av en pågående katastrof. De tre reaktorerna är fortfarande heta och kommer att vara det under decennier, kanske längre. 1,9 miljoner ton kontaminerat vatten finns lagrat i tankar, 4 000 ton tillkommer varje vecka. Vad man ska göra av det vattnet finns det ingen lösning på. Ägarföretaget Tepco vill släppa ut det i havet. 16 miljoner ton radioaktivt avfall som samlats upp under åren bränns nu kontinuerligt i 20 förbränningsugnar. Greenpeace kallar avfallshanteringen för ett brott mot mänskliga rättigheter. Katastrofen har haft förödande inverkan på de tidigare blomstrande jordbruks- och fiskeindustrierna. Människor har förlorat sina inkomstmöjligheter. En del områden blir aldrig beboeliga igen. Just nu lyfts evakueringsordern för två städer i området. Människor kommer att flytta tillbaka, men som en äldre man sa: ”Vem vill bo på en plats utan barn och utan arbetstillfällen.”

Det finns dock en poäng med kärnkraft när det gäller klimatet och miljön. Området kring Tjernobyl har blivit ett av Europas och kanske världens största naturreservat. Utan människor frodas djur- och växtliv. Men är inte det ett väl högt pris att betala?

Kärnkraft är varken ekonomisk, ren, hållbar eller säker. Vi måste fortsätta att leva med den under en övergångstid. Men alla resurser måste läggas på hållbara, förnybara energikällor. Kärnkraften har i decennier varit en stoppkloss för den utvecklingen. Låt den inte fortsätta vara det.

Catarina Brown

Kärnkraft – äntligen

Glatt överraskad läser jag en debattartikel (2/4) med titeln ”Kärnkraften är en av de bästa energikällor vi har för klimatet”. Artikeln är skriven av tre våghalsiga författare från Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet, som nu oförskräckt går emot sina partier i det allra heligaste i deras klimat- och energipolitik: kärnkraftens avveckling. Äntligen skymtar förnuft och realism i de partier som under ett årtionde stått för en politik som leder landet mot elektrisk utarmning.

Einar Fjellman

Moses och samkönat sex

Redaktör Heidi Avellan skriver (4/4) om en kommande regnbågsfest i Köpenhamn och Malmö och tycker att det ska bli kul. Till denna kamp för tolerans för homosexualitet och mänskliga rättigheter, idag i Sverige, ställer hon sedan motbilden av den bisarre sultanen av Brunei som tänker skärpa sharialagen för homosexuella handlingar med dödsstraff: stening och piskrapp. Det är ju bra att hon uppmärksammar – och ryser över – Koranens bud, men det är ju lite enögt av redaktören att inte rysa och att ”glömma” att bokstavstrogna kristna idag kan läsa sin Bibel precis som muslimerna läser koranen.

Läs då 3:e Moseboken 20:

Var och en som förbannar sin far och mor ska straffas med döden. Om en man ligger med en annan man som en kvinna skall båda straffas med döden. Om en man har könsumgänge med ett djur skall båda dödas. Om en kvinna närmar sig ett djur och parar sig med det skall båda straffas med döden.

Hårda bud, således. Konstigt nog står det inget om vad som händer om en kvinna har könsumgänge med en annan kvinna. Tanken måtte inte ha föresvävat kyrkofäderna. Mose lag infördes av Karl IX 1607-1608. I Sverige dömdes i domstolarna intill 1900-talet enligt ”Guds och Sveriges lag” vilket innebar att den mosaiska rätten var att betrakta som lag även i världslig mening.

Christer Nilsson