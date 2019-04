Nattlig asfaltering vid Mellersta Stenbocksgatan påverkar busstrafiken

Under en veckas tid ska de ombyggda gatorna på Slottshöjden och Stattena asfalteras. Under tiden stängs busshållplatsen vid lasarettet.

Sedan augusti förra året har staden arbetat på Slottshöjden och på gränsen mot Stattena med nya busshållplatser, nya gång- och cykelvägar och en del andra åtgärder. Jobbet har påverkat trafiken i området mycket men nu är det snart klart.

Under en veckas tid ska vägarna slutasfalteras. Sedan återstår bara en del asfaltering på gång- och cykelvägar senare i april innan allt ska stå helt klart i maj.

Asfalteringarna pågår under flera nätter från den 10 till den 18 april då vägarna i området stängs av i omgångar. Natt i det här sammanhanget är från klockan 18 till klockan 7 på morgonen.

Störst blir troligen påverkan för busstrafiken som under hela perioden, både på dagen och på natten, läggs om. De bussar som kör på Rektorsgatan och Mellersta Stenbocksgatan leds om via Kopparmöllegatan under perioden 10-18 april.

Det får bland annat till konsekvens att busshållplatsen vid Lasarettet stängs av. Resenärerna hänvisas istället till hållplatsen St Nicolai.