Thelin: ”Det vi gör är jävligt bra”

Historia har skrivits. Oskarshamn ska spela SHL nästa säsong – för första gången. Platsen säkrades efter en 3–0-seger borta mot Timrå. – Det ska vara ganska svårt för lag underifrån att ta sig upp, men det vi gör är jävligt bra, säger Joakim Thelin.

Få – om ens någon – hade väl tippat att skrällaget som florerat i den näst högsta seriens sedan 1996 skulle vara i närheten av att nosa på en topplacering i hockeyallsvenskan. Men laget från östkusten motbevisade tvivelkören och har nu smått sensationellt tagit sig till svensk hockeys absoluta finrum.

– Jag tycker att i det stora hela har vi varit stundtals jävligt bra. Vi hade en ganska lång dipp i slutet av serien men när slutspelet drog igång hittade vi tillbaka till det spelat som vi vill spela och det visade sig ta sig jävligt långt, säger Joakim Thelin.

målvakten Christoffer Rifalk, en av matchhjältarna:

– Vi vinner det mentala spelet, vi hade allt och vinna hela tiden och för varje match som gick hade de mer att förlora. Vi har hela tiden sett framåt och haft en stark grupp och trott på det vi gjort och jag tror att det är det som gör att vi står här nu, säger han.

SHL-kvalet mellan Timrå och Oskarshamn hade varit – utan att ta i från tårna – superjämn på vägen fram till vad som skulle bli en sjunde och avgörande match. Fyra av sex matcher hade gått till en förlängning. Värt att påpeka var att det också hade varit idel hemmasegrar. Men inte den här gången. Nu satte Oskarshamn bastant ner foten och krigade till sig segern.

Och det var också matchhjälten från match sex som visade vägen. Med fem minuter kvar av första perioden snurrade Joakim Thelin upp Timrå försvaret, rundade kassen och serverade sedan Jonas Engström som stötte in 1–0.

Oskarshamn fortsatte att spela disciplinerat och stängde Timrås offensiv effektivt. Inte heller skadade det att man hade en sista utpost som var vass. Christoffer Rifalk murade igen framför kassen. Men han hade också stolpen med sig på Timrås Morten Madsen skott i andra perioden. Timrås bästa chans i matchen.

Oskarshamn tog med sig sin 1–0-ledning in till paus. Då var laget bara 20 minuter från en SHL-plats. Timrå var sedan aldrig riktigt i närheten av att rubba smålänningarna. Knäpptyst blev det i den fullsmockade arenan halvvägs in i sista perioden. Då slarvade hemmalaget i egen zon och det tog Matias Sointu vara på och sprätte upp 2–0. Sedan skickade John Dahlström in 3–0 i öppen bur och Oskarshamn till SHL.

– Det är ett lag som har varit väldigt lyhört och väldigt målmedvetna och som verkligen har velat jobba hårt och det betalar sig, säger tränaren Håkan Åhlund.

Att Oskarshamn nu tar steget upp i hockeyns finrum går närmast att beskriva som en supersensation som smäller lika högt som när Väsby IK, ”Vilda Väsby”, gjorde det smått omöjliga och kvalade sig upp till elitserien i slutet av 1980-talet.

– I början av säsongen så tog vi det match för match. När vi såg att vi hade hugg där uppe och ledde serien ett bra tag, då var det svårt att tänka något annat än att det skulle gå hela vägen, säger Rifalk.

TT: Hur ska ni fira?

– Vi ska ta planet hem och sen ska vi hålla stan vaken i en vecka.