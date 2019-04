Tomas Olsson vill ha sällskap på sin löpning genom halva Sverige. Nu utmanar han Örkelljungaborna att delta några kilometer innan ett framträdande på Örkelljungadagarna. Ju fler – desto mer pengar till forskning.

Vi har tidigare skrivit om Örkelljungabon Tomas Olsson som tagit tjänstledigt från sitt jobb under drygt fyra månader för att samla in pengar till Cancerfonden. Planen är att springa från Stockholm till Helsingborg.

På fredagen under Örkelljungadagarna planerar han att passera genom hemorten. Och tanken är att få så många som möjligt med sig de sista kilometrarna fram till centrum. Ett flertal lokala företag har nämligen lovat att sponsra insamlingen med tio kronor per person som är springer med – vilket innebär att varje person som ställer upp kan dra in flera hundra kronor till cancerforskning.

– Alla kan vara med, vi har gott om tid och tar det i ett tempo som passar även om man vill gå, säger Tomas Olsson.

Startpunkt den 31 maj blir vid Solängsskolans parkering klockan 11.30 den 31 maj och slutpunkt i centrum, där blir det en intervju från scenen runt klockan 12.

– Och är det dom som tycker att de har spring i benen så kan man hänga med från Skånes Fagerhult, där startar jag på morgonen vid cirka 9.30, säger Tomas Olsson.