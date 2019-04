Legendaren om jättefiaskot: "Svensk hockey måste ta ett omtag"

Damkronorna degraderades till B-VM för första gången någonsin. Efter det historiska fiaskot krävs rannsakning och förändring, tycker förra storspelaren Maria Rooth.

De svenska spelarna lämnar isen efter förlusten mot Japan. Bild: Jonas Ekströmer/TT

Förlusten mot Japan under tisdagen innebar en chockartad degradering till B-VM. Svensk damhockey är i kris och ängelholmaren Maria Rooth, som ledde Damkronorna under storhetstiden under tidigt 2000-tal, pekar på anledningarna till VM-debaclet i Finland.