Med Rolf Martinsson får man en orkester pyntad till tänderna

Hanna Höglund hör två verk av tonsättaren från Malmö.

Rolf Martinsson KLASSISKT. Presentiment. Lisa Larsson, Royal Stockholm Philharmonic Orchestra, Sakari Oramo, Andrew Manze.

KLASSISKT. Garden of devotion. Lisa Larsson, Netherlands Chamber Orchestra, Gordan Nikolic.

Rolf Martinsson hör till Sveriges mest romantiska nutida tonsättare. Hos honom kan man nästan alltid räkna med en orkester pyntad till tänderna med harpor och bling och harmonik som modulerar sig igenom alla känslolager utan stoppknapp.

Han kan också bli lite väl hands-on med sina musikaliska förlagor. Efter att ha lyssnat på två nya Martinsson-skivor undrar jag hur många ”Valkyrieritt”-citat det faktiskt är okej att klämma in i den postmoderna ekokammare som är tonsättarens innan nyhet och förlaga helt smälter ihop. Lägg till ”Verklärte Nacht”-lånen i Schönberghyllningen ”A. S. in memoriam” som – precis som Martinsson-favoriten sopranen Lisa Larsson – är representerad på båda skivorna, och all denna dubblering blir nästan ett konstverk i sig.

Ur Larsson-synvinkel är ”Presentiment” den bästa skivan, hon låter helt enkelt bättre här. Martinssons Emily Dickinson-sånger är till exempel högfebril Sondheim- eller Bernsteinmusikal med lyxorkestrering och krämig sångstämma. Det här är musik som gräddbakelse, med Kungliga Filharmonikerna med Andrew Manze som körsbären på toppen. Omedelbart och med stort hjärta.

Två skivor med liknande känsloläge gör en dock lätt övermätt, trots den mellan senromanticismerna hårt expressionistiska Martinsson i ”Kalliope” på skivan ”Garden of devotion”. Här är Netherlands Chamber Orchestra riktigt bra. Samma album rymmer soloviolinstycket ”Landscape” där Bas Treub briljerar och en annan Martinsson, bakom stororkestern, träder fram.