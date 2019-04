Ängelholm tappar i mätningen där företagen tycker till om service och effektivitet i myndighetsutövningen. Bygglovsenheten minskar mest – men förändringar är redan på gång.

Sedan 2010 har Sveriges kommuner och landsting (SKL) jämfört hur nöjda företagare är med den service som finns i landets kommuner.

Undersökningen tittar på vad företagen anser om kommunernas myndighetsutövning när det gäller brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd.

Samtliga företag som har haft ett ärende i något av dessa områden får möjlighet att svara på en enkät där de ska bedöma den service som gavs i form av information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Företagen får även göra en helhetsbedömning av servicen och det är den som ligger till grund för det som mätningen kallas det vill säga NKI, nöjd kund index.

I Ängelholm var det cirka 260 företag som fick enkäten, varav drygt hälften svarade.

Den samlade bedömningen ger kommunen 68 poäng, vilket gör att kommunen hamnar på plats 145 av landets 171 deltagande kommuner.

Etta på listan kom Höganäs med 85 poäng och sist Kalix med 56 poäng.

För Ängelholms del innebär det även att man tappar i resultat jämfört med förra året, då man fick 71 poäng i indexmätningen.

Det område som ligger sämst till är bygglovshanteringen, med 62 poäng.

Företagens bedömning, som gäller för 2018, kan ha flera olika orsaker, enligt kommunens miljö- och bygglovschef Pernilla Fahlstedt som ännu inte har hunnit analysera resultatet.

En hög andel bygglovsärenden per handläggare är en av dem. Efter att stadigt ökat under ett antal år ligger antalet ärendet nu runt 900 per år som delas på fyra handläggare.

– Vi har frågat våra fyra jämförelsekommuner i ungefär samma storlek och med samma struktur som oss och de ligger på mellan 125 och 175 ärenden per handläggare medan vi ligger på 225, säger Pernilla Fahlstedt.

Eftersom Ängelholm har digitaliserat en del av hanteringen så är det okej att ha något fler ärenden. Men hittills har man inte vetat exakt hur det sett ut vid en jämförelse, fortsätter hon.

– Men det syns direkt om någon är borta, det är ett högt tempo.

En annan orsak kan vara den stora personalomsättning som pågått under ett antal år och svårigheten att få tag i ny och erfaren personal.

Redan till sommaren ser bemanningssituationen ut att ljusna. En ny bygglovschef är på väg och en vikarierande bygglovshandläggare stannar kvar.

– Det innebär att det blir fem handläggare, i alla fall året ut. Efter det får vi äska mer pengar till den tjänsten, säger Pernilla Fahlstedt.

Andra förändringar som också är på gång är en utökad digitalisering, där man framöver kan göra en digital bygglovsansökan och sedan följa sitt ärende via sin egen sida.

Den företagsklimatgrupp som startade i början av 2017 ska även utöka sin verksamhet och inkludera fler medarbetare i det arbetet.