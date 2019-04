Dygnet runt

Crew of Me&You firar debuten med releasefest på The Tivoli

The Sounds Maja Ivarsson och Felix Rodriguez har hittat tillbaka till kreativitetens kärna. I dag släpper elektroduon Crew of Me&You sin första ep och firar med releasefest på The Tivoli. För HD-Sydsvenskan berättar barndomsvännerna om hur det är att leva ut under nytt namn.

Med influenser från 90-talets techno och elektroniska scen skapar Felix Rodriguez och Maja Ivarsson ett lekfullt och provokativt sound. Bild: Andrea Papini Vid den här tiden i fjol kretsade mycket kring The Sounds 20-årsjubileum. Parallellt med att rockbandet höll på att färdigställa nästa album, föddes ett nytt musikprojekt.