Under fredagsmorgonen spred sig ett lätt snöfall över västra Skåne då högtryck tagit med sig kallare luft från norr. Det finns risk för ytterligare snö i helgen. Och packa med vantar och mössa när du går ut vid kvällstid, för under natten kryper temperaturen ner under nollan.

– Kylan kommer hålla i sig ett tag till. I de nordvästliga delarna förväntas det bli lite kallare jämfört med sydvästra Skåne, säger Henrik Reim meteorolog på SMHI.

Jämfört med tidigare år ligger temperaturen lite under det normala. Men det är inget vi inte sett förut, enligt Henrik Reim.

Nästa vecka vänder vindarna och vårvärmen kommer smygandes. På onsdag drar ett högtryck med mildare vindar in och molnen ersätts med en strålande sol.

Nattetid väntas temperaturen ligga runt 5 grader och på dagtid upp emot 15 grader.

– På det hela är det en väldigt sannolik prognos inför nästa vecka. Detaljerna kan vi inte säkerställa men att värmen kommer på onsdag vet vi säkert, säger Henrik Reim.

Under påskveckan kommer det blåsa svaga till måttliga ostliga vindar som också bidrar till att värmen håller i sig i de västra delarna. Men det gör också att vi kommer få en torrare luft.

Nästa vecka kommer också grönskan hinna ikapp för de växtligheter som inte trivs i minusgrader.

Med andra ord: Vi har en vårvarm och grönskande påskvecka som väntar runt hörnet.