Världen

Komplicerad kröning för thailändsk kung

Sorgeperioden efter den förre kungens död är över. Nu ska Thailands nye regent krönas. Det är en utstuderad och dyr process, där heligt vatten samlas in från över 100 källor. Under tiden står regeringsbildningen still.

Omkring 300 miljoner kronor kostar kröningen av Maha Vajiralongkorn, eller Rama X som är hans regentnamn.