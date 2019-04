En gång om året bjuds jag in till Stockholm för att medverka vid Dagens Nyheters utrikeskväll på Chinateatern. Det är en av årets höjdpunkter. Jag får möta mina läsare och träffa mina kollegor. För att acklimatisera mig till svenska förhållanden brukar jag komma någon dag i förväg. I år hann jag inte. Först kvällen innan checkade jag in på Kung Carl vid Stureplan. Klockan var halv två på natten när jag tryckte upp dörren, slängde in min tunga väska och tände ljuset i rummet.