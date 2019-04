Brutna sviter när AIK vände och vann

Ett obesegrat skrällag från Uppsala tog sig söderut till Solna. Där möttes de av brutna sviter – och ett mästarlag som åtgärdade ett offensivt signalfel. AIK är ett vinnande lag igen efter vändning och seger med 2–1 mot Sirius.

– Jag tycker inte vi är tillräckligt bra. Oavsett vad man går in på, sade AIK:s tränare Rikard Norling till C More vid 0–1-underläge i halvtid.