Robin Hofsö: ”Poängmässigt är det fantastiskt”

Seger borta mot Oddevold. Då är Robin Hofsö igång med tävlingsmålskyttet också i BoIS.

– Det gynnar hela laget om jag kommer i gång, jag behöver inte stressa, säger han efter andra raka segern.

Med 37 (19 respektive 18) mål bildade Robin Hofsö med Emil Åberg hela division 1:s mest fruktade anfallsduo i Eskilsminne i fjol.

Hofsö lämnade för Landskrona BoIS och har nu hittat rätt också i den svartvitrandiga dressen. Det kom i den 30:e minuten borta mot Oddevold.

– Det är klart att det är viktigt, men samtidigt är det bättre att vi vinner. Sen att jag gör mål är bara roligt för min del, säger Robin Hofsö.

Det är många BoIS-are, säkert lagkamrater och inte minst de som följer er, som har stora förväntningar på just dig.

– Ja, så klart, men det är inget jag springer och tänker på utan kommer det så kommer det. Jag hjälper laget så mycket jag kan bara.

Målet kom efter först ett för långt inlägg av Dennis Olofsson. Det samlades upp på andra kanten av Linus Olsson som slog ett nytt inlägg.

– Robin gjorde löpet på första inlägget där han ska löpa och sen var han så alert så när bollen gick över på andra sidan visste han att han skulle ta sig rätt in i position i boxen igen. Han hamnade på bortre ytan och knoppade in den. Tyvärr är det vissa forwards som ibland somnar in om det inte blir som man tänkt, men det gör ju aldrig han, han är redo på nästa läge också, berömmer tränaren Billy Magnusson.

– Jag spelar tills bollen är död. Är det några procents chans att få bollen är jag där, säger Hofsö.

I andra halvlek blev det mindre spel efter marken.

– De pumpade långt, de kände väl att det var deras chans, men vi var väldigt solida med Wihlstrand [Viktor] och Philip Andersson och backlinjen i stort, och presspelet från Hofsö längst fram, säger Magnusson.

Två 1–0-segrar betyder full pott och noll insläppta mål.

– Poängmässigt är det fantastiskt. Vi har kommit i gång med två vinster och gör tidiga mål och håller tätt bakåt. Bara det defensiva sitter nu i början så kommer det offensiva automatiskt efter det. Sen att vi gör två mål bara, det gör ingenting, det är vinst båda matcherna ändå, konstaterar Robin Hofsö.