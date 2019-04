Anderson Paak packar sitt femstjärniga album fullt av soul-guld

Ingress.

När Anderson Paak efter tre långa år äntligen släppte en ny platta under eget namn var det en låtsamling som fick även de mest välvilliga fansen att klia sig i huvudet. ”Oxnard”, som kom i vintras, var en samling halvexperimentella och rätt tråkiga hiphop-övningar, fyllda med försiktigt passiv-aggressiva texter om politik och raggning men sällsynt tunn på grooves och melodier. När Paak i förhandsintervjuerna berättade att han hade spelat in sisådär åttio låtar var det onekligen svårt att förstå varför han inte hade valt några av de övriga sextiofem istället.

”Ventura” är med andra ord en präktig påskpresent, och inte bara för att vi behövt vänta endast fem månader på den, utan – förstås – för att den är en återgång till just den inspirerade funksoul som gjorde genombrottet ”Malibu” till en sån milstolpe. Med den plattan – och i viss mån även albumet ”Yes Lawd” som han gjorde med producenten Knowledge under namnet NxWorries – klev Paak fram som sin generations stora förnyare i den klassiska soulfåran, ett slags energisk Dr Balthazar-figur som kastar in allehanda grejer i sin maskin för att få ut något nytt och originellt i andra änden.

Och den som kan sin soul noterar förstås såväl ekon som rena snatterier på ”Ventura”.

Vi har ”Winners circle”, till exempel, som i några takter låter exakt – exakt – som den sortens låtar Philadelphia-artisten Musiq Soulchild brukade göra för tio år sen, iallafall innan Paak plötsligt drar igång en skarp basslinga och börjar rappa.

Vi har ”Twilight”, som bärs fram av softa, sordinerade trumpetslingor som låter precis som de salig Roy Hargrove levererade åt både D'Angelo och Gurus ”Jazmatazz”-projekt.

Vi har den flöjtpipiga funkslingan i starten ”Reachin 2 much”, ytterst nära släkting med introt till soulgruppen Maze ”Southern girl” från 1980, men Paak drar förstås låten åt ett helt annat håll för att ett par minuter in även byta både beat och tempo och avsluta den som en alldeles ljuvlig… nydisco, får man kanske kalla den?

Och så kommer ”Jet black”, den där sortens sofistikerade lyx-r&b som dominerade genren tidigt nollnolltal men som ingen gör längre, ett faktum som förstärks ytterligare av att han plockat in veteranen Brandy på gästsång.

Det är fruktansvärt svårt att hålla en egen kurs i den typen av sound, men Paak har tre saker till sin hjälp: en säker men också oerhört lätt hand med soularkivet, sin unika röst och, framför allt, ett helt superbt öra för melodier. Sensationseffekten när man lyssnar är, av naturliga skäl, inte lika stor som den var med ”Malibu”, men ”Ventura” är faktiskt ett precis lika starkt album, och ett som lyckas med den besynnerliga konststycket att låta både extremt producerad och väldigt live-ig, inte sällan i samma låt. Paak skriver helt enkelt den sortens musik som får även garvade soul-och funkkonsumenter att sitta och fundera över hur i hela friden han faktiskt gjort.

Den underbara ”Make it better” är en för historieböckerna, eller iallafall för de framtida klassikersamlingarna. Låten, en mjuk och eftertänksam betraktelse över ett svalnat förhållande, bärs fram av stämningar och sound som nickar åt både Al Green och Marvin Gaye anno ”Let's get it on” ungefär (och faktiskt också åt mentorn Dr Dre och Sugarhill Gang med sitt medvetet plojiga ”hotel, motel”-rim) och gör dessutom det stöddiga valet att reducera duettpartnern Smokey Robinson till… bakgrundssångare. Det kräver sin artist att både få ihop den ekvationen och få det att låta såhär självklart. Anderson.Paak är exakt den artisten.