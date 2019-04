Fotbollens teknikhall blir ishall under nästa vinter

Under hela nästa vintersäsong ställs teknikhallen om till ishall. Det är EM i curling som tvingar fotbollsklubbarna till andra planer och hallar. ”Det här är inget som gynnar fotbollen”, säger Stattena IF:s ordförande Camilo Amerise.

När teknikhallen blir ishall får fotbollen flytta ut. Bild: Britt-Mari Olsson

I november i år hålls EM i curling i Helsingborg. Då får hockeyn och konståkningen med sina 900 barn och ungdomar lämna Olympiarinken under fyra veckor. För att kompensera en del av all istid som försvinner har Fritid Helsingborg i dagarna köpt in en mobil isanläggning – en speciell matta med ett aggregat.