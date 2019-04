Svenska blodlager behöver påfyllning

Många röda dagar ställer till det för redan ansträngda blodlager. – Sverige är självförsörjande på blod men med en mycket knapp marginal, säger Karolina Blom Wiberg på Blodcentralen. I många regioner och landsting är nivåerna låga.

Under påskveckan tar många långledigt och det kommer in mindre blod än vanligt till landets blodcentraler. Blod är en färskvara och åtgången kan vara minst lika stor under storhelger som under vanliga veckor.