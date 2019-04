Hur kommer det sig att regeringen och etablerade medier ser jihadisternas barn som mer värda än jihadisternas offer? Det skriver Michael G Helders, ordförande och grundare av den ideella föreningen Svenska sekulära för fred och rättvisa, som intresserar sig för frågor som rör integration och förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism.

I fredags kom ett besked från utrikesminister Margot Wallström (S), som på sin Facebooksida skrev: ”regeringen arbetar nu intensivt för att barn med koppling till Sverige som befinner sig i Syrien får den hjälp de behöver. Det ska inte råda något tvivel om att regeringen gör vad vi kan för dessa barn och om möjligt ska de föras till Sverige.”

Svenska terrorister och terrorsympatisörer började för nio år sedan åka till Syrien och Irak för att ansluta sig till terrorsekten IS. I nio år har svenska medborgare åkt till och från IS utan att myndigheter eller regeringen har agerat på ett kraftfullt sätt.

På grund av att Sveriges regering inte har genomfört de lagändringar som behövs för att bemöta den växande våldsbejakande islamismen, kommer majoriteten av de så kallade återvändarna att gå fria på gator och torg utan att det de gjort får några konsekvenser.

Nyhetsrapporteringen om IS-barnen saknar motstycke. Alla ser vi och förstår barnens utsatthet. Men var fanns den förståelsen för de tiotusentals yazidiska barn som blev föräldralösa efter IS folkmord på just yazidier? Hur kommer det sig att regeringen såväl som etablerade medier ser jihadisternas barn som mer värda än jihadisternas offer? Varför väljer etablissemanget ett selektivt barnperspektiv?Det är en fråga som inte bara berör IS-jihadisternas barn utan också de hundratusentals unga som lever under hedersförtryck i Sverige.

Margot Wallström, jag skulle vilja få svar på några frågor.

• Hur tänker regeringen ge Skolverket den beredskap det behöver för att hantera IS-medlemmarnas barn? Kommer deras klasskamraters föräldrar att få reda på att deras barn går på samma skola som IS-barn? Finns det planer på att omhänderta barnen? Vilka eller vem ska i så fall bli deras förmyndare? Eller är tanken att ta hem barnens föräldrar också? Eller ska barnen tas omhand av sina anhöriga hemma i Sverige?

• Vilken är regeringens plan för att säkerställa att barnens anhöriga, om de får vårdnaden om dem, inte förespråkar våldsbejakande islamism?

• Tänker regeringen ta hem IS-barnen till förorter som redan nu är fyllda av oro på grund av IS-återvändare?

• Kommer regeringen att ge den svenska psykiatrin resurser för att avprogrammera IS-barnen från religiös extremism? Kommer psykiatrin att ha resurser för att barnen ska få hjälp att hantera sina trauman?

• Exakt hur ser regeringens plan för att ta hem IS-barnen ut – och hur ser konsekvensanalysen ut?

Vi i Svenska sekulära för fred och rättvisa, som finns i Rosengård och Rinkeby, har några förslag:

• Hämta endast barn som är dokumenterade svenska medborgare.

• Gör en psykologisk utvärdering av barnen så snart de kommit till Sverige. Barnen behöver krisstöd och ett traumamedvetet bemötande.

• Placera barnen hos icke-religiösa familjer. Barnen har sedan småbarnsålder blivit indoktrinerade i religiös extremism. En sekulär kärleksfull familj kan hjälpa till med att avprogrammera dem.

• Placera inte barnen i utanförskapsområden. Det ökar risken för att de följer i sina föräldrars fotspår. Placera dem i områden med en tät etnisk svensk befolkning för att underlätta att de integreras i samhället.

Irak har erbjudit alla länder att lagföra IS-medlemmar som kommar från deras länder. Svenska staten borde tacka ja till det och betala den irakiska staten för alla kostnader för att svenska medborgare som har anslutit sig IS blir lagförda.

Michael G Helders