Fortsatt tullbråk fördjupar palestinsk kris

Om inte Israel och Palestinska myndigheten (PA) kan lösa en dispyt om tullavgifter riskerar den ekonomiska krisen på Västbanken att fördjupas, varnar Världsbanken.

Varje månad drar Israel in motsvarande drygt 1,7 miljarder kronor i tullavgifter på varor som via israeliska hamnar ska in på de palestinska marknaderna.

Beloppen ska sedan överföras till PA, men sedan februari håller Israel inne med över 90 miljoner kronor i månaden från tullinkomsterna. Det är enligt Israel så mycket som PA betalar till fängslade palestinier i Israel eller deras familjer.

Israel ser dessa betalningar som uppmuntran till fortsatta våldsdåd, medan PA beskriver överföringarna som en slags socialhjälp.

De fastlåsta positionerna kan öka PA:s finansiella klyfta från cirka 3,7 miljarder kronor 2018 till över 9,2 miljarder kronor 2019. ”Det väntas kväva den ekonomiska aktiviteten, vilket hotar att driva Västbanken in i negativ tillväxt”, skriver Världsbanken i en rapport på onsdagen och fastslår:

”En lösning på dödläget om tullinkomsterna är nödvändig.”

Världsbanken anser också att Israel bör förändra sina restriktioner för palestinsk import av varor och teknik som kan brukas såväl civilt som militärt. För närvarande förbjuder Israel 56 produkter till Gaza och den ockuperade Västbanken samt ytterligare 62 produkter för Gaza enbart.