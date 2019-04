Hamill stöttar hånat ”Star wars”-fan

En ”Star wars”-fantast som hånats för en video där han filmar sig själv medan han tittar på trailern till den kommande filmen i rymdsagan har fått stöd av självaste Luke Skywalker – skådespelaren Mark Hamill.

På sitt Youtubekonto lägger Eric Butts regelbundet upp så kallade reaktionsvideor där den som tittar får se Butts, just det, reagera på diverse kulturella företeelser. Efter att Butts överösts med negativa reaktioner på en video där han gråter till ”Star wars: Episode IX – The rise of Skywalker”-trailern klev Hamill in i händelseförloppet, skriver The Independent