Världen

Klimataktivister riktar in sig på Heathrow

Klimatprotesterna som ägt rum i stora delar av London under veckan kan komma att fortsätta även under långfredagen. Den här gången väntas aktivisterna rikta in sig på Londons internationella flygplats.

Gruppen Extinction Rebellion, som i veckan bland annat har blockerat berömda och hårt trafikerade vägar och platser i London, skickade på torsdagen ett meddelade till ett flertal medier med titeln ”Uttalande om Extinction Rebellions Heathrow-agerande i morgon”.