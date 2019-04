UB40 kommer till Sverige för en spelning i höst. Den 26 oktober spelar de på Nöjesfabriken i Karlstad som ett led i sin jubileumsturné ”The 40th anniversary tour”, skriver arrangören i ett pressmeddelande.

Det brittiska reggaebandet bildades 1978 och har sålt omkring 100 miljoner album. Bland deras mest kända låtar finns coverlåtarna ”Red, red wine” ”Can't help falling in love” och ”Kingston town” . Senaste skivan ”For the many” kom tidigare i år.