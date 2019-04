FCH värvar från norska ligan: ”En poängspelare”

Han har öst in poäng i norska ligan – nu är forwarden Linus Dahlström klar för FCH.

FC Helsingborg har bland andra Andreas Lindholm, Jonathan Edling, Linus Nordgren och Jonathan Nilsson kontrakterade inför nästa säsong.

På nyförvärvsfronten har det varit lugnt hittills, men under torsdagen blev det klart att FCH skrivit kontrakt med Linus Dahlström, som närmast kommer från norska Sandnes.

Där gjorde han 63 poäng på 22 matcher i grundserien och kom fyra i poängligan.

– Det är en högerfattad forward som är teknisk och en bra avslutare. I norska elitserien gjorde han nästan tre poäng per match, slutspelet inkluderat, så han har gjort en väldigt bra säsong där. Det är en poängspelare, säger FCH:s sportchef och tränare Niklas Pålsson.

Linus Dahlström, som är född 1994, kommer ursprungligen från Nykvarn. Tidigare har han representerat Strängnäs i allsvenskan under två säsonger där han snittade 1,5 poäng per match.

– Dessutom är han taktiskt duktig och har spelat mycket 2-2-1, vilket jag som tränare föredrar. Det är en fördel för oss att rekrytera spelare som är vana vid det spelsättet.

Ser ni värvningen på längre sikt eller hoppas ni Linus Dahlström ska kunna göra skillnad direkt?

– Vi har skrivit ett tvåårsavtal. Man vet aldrig eftersom han inte spelat i superligan tidigare, men vi tror att han har delarna i spelet och personligheten som behövs för att kunna göra bra ifrån sig direkt. Det är ett spännande nyförvärv.

FCH är långt ifrån framme i mål vad gäller nyförvärv. Niklas Pålsson vet vad han vill värva in framöver för att laget ska kunna resa sig efter en svag säsong i superligan.

– Just nu har vi en ganska likvärdig trupp jämfört med förra säsongen. Vår förhoppning är att få in i alla fall fem spelare till. Vi behöver ha en betydligt bredare trupp och gärna lite fler spetsspelare, såklart. Det är framför allt det vi jobbar på att få in, säger Niklas Pålsson.