Larsson och Larsen i fokus i Norrköpingsseger

En som heter Larsson gjorde två mål men drog också på sig på ett rött kort. En som heter Larsen gjorde självmål, var allmänt darrig i försvaret men skickade in segermålet på tilläggstid. Jordan Larsson och Kasper Larsen höll sig i händelsernas centrum när IFK Norrköping tog årets första seger med 4–3 mot Falkenberg.

Med några vassa nyförvärv vill IFK Norrköping utmana i toppen efter fjolårets andraplats. Men så här långt har managern Jens Gustafsson ett och annat att fundera på.

Offensivt är det inga problem, men defensivt läcker det rejält. Åtta insläppta mål på fyra spelade matcher.

Falkenberg packade ihop folk på mitten, störde ettrigt och konsekvent Norrköpings bollhållare, ofta Simon Thern, och stängde passningsvägar.

Konsekvensen: Det hände nästan inget framåt den första kvarten för det på förhand tippade topplaget Norrköping, som kom in till matchen med bara två poäng i säsongsupptakten och jagade första segern.

Managern Jens Gustafsson vevade med armarna, skrek ut uppmaningar om snabbare passningsspel.

Till slut applåderade han också – men hade gärna kombinerat den gesten med ett jubel.

Alexander Fransson lyfte fram till Christoffer Nyman som precisionspassade in till Jordan Larsson. Omarkerad och med gott om tid på sig sköt Larsson mitt på Hampus Nilsson.

Matchens klart bästa chans så långt.

Landslagsmeriterade Nyman, tillbaka i klubben efter några säsonger i Eintracht Braunschweig, har plågats av skador mest hela försäsongen och tvingades kliva av efter 38 minuter mot Kalmar FF senast.

Nu varade han i 23 minuter.

Kalle Holmberg kom in – en pålitlig målskytt genom åren för IFK Norrköping. En kvart senare pricksköt han in ledningsmålet.

– Jag fick en bra boll av Thern, på läppen. Det var bara att dra till, sade Holmberg till C More.

Det var starten på några händelserika minuter. Eller var sägs om tre mål på fyra och en halv minuter. Kasper Larsen, mittbacken i Norrköping, kvitterade för Falkenberg med ett oturligt självmål.

Varpå Jordan Larsson fixade 2–1 med sitt tredje mål för säsongen. Franssons skott styrdes till Larsson, som elegant vinklade in bollen i bortre hörnet.

– Vi släpper in ett för billigt mål, annars tycker jag att det ser okej ut. Med lite större noggrannhet i sista tredjedelen skapar vi fler chanser, sade Holmberg till C More i halvtid.

Holmberg fick se ännu ett ”billigt mål” fyra minuter in i andra halvlek. Simon Thern slog en misslyckad passning, Kasper Larsen hängde inte med i duellen med Nsima Peter, som fick in bollen till Christoffer Carlsson.

Och så var det 2–2.

Men Jordan Larsson är stekhet. Det har lossnat rejält för talangen efter det tunga fjolåret. Fjärde målet på lika många allsvenska matcher i år var ett nytt litet mästerverk i konsten målskytte. Larsson smekte in 3–2 utom räckhåll för Hampus Nilsson.

Men han måste jobba på sin impulskontroll. Larsson sparkade bort bollen i samband med att domaren Magnus Lindgren blåste frispark.

Det borde redan varnande Larsson tänkt på. Lindgren såg inte mellan fingrarna och grävde fram både det gula och det röda kortet.

Ett trist slut för tvåmålsskytten, och med en man mindre sista kvarten verkade IFK Norrköping inte hålla undan till säsongens första seger.

I slutminuterna skickade Edi Sylisufaj in 3–3.

Men Larsen fick sista ordet och nickade in 4–3 på tilläggstid.