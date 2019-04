Mabel lever redan drömmen

Efter att ha tagit studenten på ett musikgymnasium i Stockholm valde Mabel McVey att lämna landet för att satsa på en karriär utomlands, London närmare bestämt.

Hennes första singel ”Know me better” släpptes under 2015, två år senare kom genombrottet med låten ”Finders keepers” . Men att ge sig in i musikbranschen som 18-åring och att hitta sin egen röst var långt i från enkelt.