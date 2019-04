Isa redo för debutalbumet: En milstolpe

Isa Tengblad var 14 år gammal när hon släppte sin första singel under namnet Isa. Nio år senare har det blivit dags för en första fullängdare. – Jag ser det som en nystart på karriären. Det är en ny Isa, säger artisten.

Isas debutalbum, som kort och gott har fått titeln ”Debut album”, rör sig i skärningspunkten mellan pop och r'n'b och är i likhet med ett av årets hittills största utropstecken – amerikanska Billie Eilishs album ”When we all fall asleep, where do we go?” – resultatet av ett samarbete mellan två syskon.

Ett flertal av låtarna på ”Debut album” har Isa nämligen skrivit tillsammans med sin tre år äldre bror Albin Tengblad.

– Vi har haft en bra relation hela livet, framför allt de senaste åren när åldersskillnaden blivit mindre påtaglig. Men det här har gjort att vi har kommit varandra ännu närmare. Man hänger mer och tvingas samarbeta och förstå varandra, säger hon.

I takt med att musiktjänster som Spotify och Apple Music ändrar sättet folk tar till sig musik – i blandade spellistor sammansatta av algoritmer – är det allt fler artister som tycker att det är viktigare att släppa enstaka låtar ofta snarare än hela album.

Men för Isa rådde det ingen tvekan om att hon ville summera sitt musikskapande de senaste åren i en samling låtar.

– Det jag tycker är roligt med singelsläpp är att det känns som att man konstant kan vara aktiv. Men då ligger också fokus på att varje singel ska kännas som en hitlåt. För mig är vitsen med att släppa ett helt album att jag kan visa upp hela mitt spektrum när det gäller stil, känslor och olika typer av låtar, säger hon.

Trots att Isa har ägnat sig åt musiken sedan de tidiga tonåren är hon fortfarande aningen spänd när hon ska spela upp en ny låt för någon närstående.

– Till att börja med drar jag på hög volym i en bra högtalare. Sedan står jag nog oftast och dansar lite för mig själv. Jag tittar inte någon i ögonen, man är ändå lite nervös när man spelar upp någonting, säger hon.