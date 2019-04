Vännerna minns Avicii

Den amerikanska radiokanalen Sirius har intervjuat en rad personer som stod Tim ”Avicii” Bergling nära, när det på lördagen är precis ett år sedan den 28-årige svenske dj-stjärnan hittades avliden under en resa till Oman.

Turnéledaren Malik Adunni minns Aviciis nyfikenhet på världen, men också hans blyga och lite reserverade personlighet.

– Det han åstadkom vid så unga år motiverade mig att bli starkare och kämpa hårdare. Vi hade en sann relation och några av mina bästa minnen är med honom, säger han.

Nederländska dj:n Nicky Romero, som skrev ”I could be the one” tillsammans med Avicii, minns när han hörde den banbrytande världshiten ”Wake me up” första gången.