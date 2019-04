Schwartz trippel sänkte Winnipeg

Jaden Schwartz är dagens hjälte i St Louis. Kanadensaren gjorde tre mål när St Louis vann över Winnipeg med 3–2 och gick vidare till kvartsfinal i Stanley Cup-slutspelet.

Med 15 sekunder kvar av match fem mellan St Louis och Winnipeg satte Jaden Schwartz 3–2 för St Louis. Det var hans första slutspelsmål och det första överhuvudtaget på sju matcher.

Två dygn senare gjorde samme Jaden Schwartz tre raka mål när St Louis åter vann med 3–2 och därmed säkrade en plats i nästa slutspelsomgång.

Schwartz inledde sitt målskytte bara 23 sekunder in i matchen när han petade in pucken som låg lös under målvakten Connor Hellebuyck.

Tvåan kom i numerärt överläge i andra perioden. Schwartz missade ett skott från tekningscirkeln, pucken gick bakom målet där Tyler Bozak hämtade upp den, åkte runt buren och passade tillbaka till Schwartz som i samma läge nu pricksköt in pucken. Hattricket fullbordades i tredje perioden när Schwartz fick pucken vid mittlinjen, åkte sig fri och stänkte in 3–0.

– Det är definitivt skönt att hjälpa laget, säger matchhjälten själv, enligt nhl.com

– Vi är alla glada för Jaden, han är en viktig spelare. Han har höjt sin spelnivå de senaste matcherna och belönades i kväll, säger St Louis tränare Craig Berube på en presskonferens.

Winnipeg försökte komma tillbaka, men hann bara få till två reduceringar.

Schwartz målfest till trots får han dela hyllningarna med St Louis försvar, som bara släppte till 20 skott på hela matchen. Under första perioden lyckades Winnipeg bara få ett enda skott mot mål.

– Vi spelade mycket bra som lag i dag. Vi gav dem inte så många ytor och jobbade häcken av oss. Vårt försvar var fantastiskt. Det var årets bästa match från vår sida, säger Schwartz.

Härnäst väntar Nashville eller Dallas för St Louis.