Urspårade tåget var radiostyrt

Nu förbereds bärgning av loket till det 500 ton tunga godståg som riskerade att rasa ner på de kringliggande bostadshusen efter en olycka i centrala Ånge på långfredagen.

Bland annat har en väg byggts upp för att möjliggöra att en kranbil kan ta sig fram till loket, skriver Sundsvalls Tidning . Loket har tömts på bränsle och planeras att bärgas under natten mot annandag påsk.

Olyckan inträffade under arbetet med att sätta ihop ett tågset med totalt 26 timmervagnar. Vid tillfället kördes loket med radiostyrning, vilket innebär att föraren kan befinna sig vid sidan av loket.

Av okänd anledning bromsades inte tåget i tid utan körde rakt igenom stoppbocken på ett stickspår innan det stannade bortanför rälsens slut.

All fakta från olycksplatsen har nu samlats in, bland annat via lokets registreringsutrustning, likt ett flygplans svarta låda.

Informationen kommer att sammanställas efter påskhelgen, uppger företaget Green cargo för Sundsvalls Tidning. Även Trafikverket gör en utredning om olyckan.

Ingen skadades i olyckan.