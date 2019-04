30-talsstjärna bannlyst för rasistiska låtar

NHL-klubben Philadelphia Flyers bryter med den amerikanska sångerskan Kate Smith – 33 år efter hennes död, rapporterar CNN

Hockeylaget har slutat spela en version av den patriotiska klassikern ”God bless America”, som Kate Smith gjorde populär i slutet av 1930-talet. Låten har varit signaturmelodi på Flyers hemmamatcher i flera decennier. Man har också plockat bort en staty föreställande Smith som tidigare stod utanför hemmaarenan Wells Fargo Center.

Orsaken är att laget fått upp ögonen för några rasistiska visor som Smith sjöng in på 30-talet, med titlar som ”That's why darkies were born”.

Detta är ”oförenligt” med klubbens värderingar, anser styrelsen. ”Vi kan inte bara se på när verk från en annan era står i vägen för vilka vi är i dag”, säger klubbens ordförande Paul Holmgren i ett uttalande.

Nyligen bröt även New York Yankees med ”God bless America”. Sedan 11 september-attackerna har låten gått varm vid baseballagets matcher på Yankee Stadium.