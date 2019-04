Chelsea tappade viktiga poäng mot Burnley

Chelsea fick bara oavgjort, 2–2, mot Burnley på hemmaplan och missade viktiga poäng i kampen om en av de fyra Champions Leauge-platserna.

Gästande Burnley, som huserar i den nedre halvan av tabellen, tog överraskande ledningen direkt på en hörna i den åttonde minuten. Och Premier League-mötet fortsatte i ett intensivt tempo. Strax efter att matchklockan passerat 13 minuter hade hemmalaget vänt på matchen och ledde plötsligt med 2–1.

Först tryckte N'Golo Kanté in kvitteringen efter ett bra förarbete av Eden Hazard som stod för inspelet. Och två minuter senare stod Gonzalo Higuaín och César Azpilicueta för ett fint samspel där Higuaín avslutade med att skjuta in bollen i mål via ribban.

Det skulle komma ännu fler mål i den första halvleken. Burnley, som var ordentligt tillbakapressat och sällan kom över mittlinjen i några ordentliga anfall, fick trots allt in 2–2 i den 24:e minuten, återigen efter en fast situation.

Den andra halvleken blev däremot utan mål, och trots att Chelsea tryckte på för ett ledningsmål fick man nöja sig med en poäng från mötet – och en misslyckad chans att klättra till tredjeplatsen i ligan.

Londonlaget tar sig trots allt upp som fyra i tabellen på 67 poäng, men med en match mer spelad än tabellfemman Arsenal (66 poäng) och sexan Manchester United (64).