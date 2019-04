Läsarbrev. Om Israel, demokratin och flygskatten.

Israel är inte en demokrati.

Intressant att notera att det som jag ser som apartheidregimen Israel i huvudledaren ( 8/4 ) kallas en demokrati. Vet inte vad redaktionen har för kriterier vad gäller demokrati men för undertecknad ingår i vart fall alla människors lika värde och rättigheter. Att beteckna ockupationen som Israel ägnar sig åt som en konflikt med Palestina är ju helt horribelt och bara ett förljuget sätt att rättfärdiga Israels övergrepp. Ordet konflikt kan man använda i samband med att två jämbördiga parter strider om något.

Var nazitysklands ockupation av Danmark under andra världskriget också en konflikt?

Kommer förmodligen att bli anklagad för antisemitism för detta. Som vanligt ett enkelt sätt att släta över kritik mot regimen i Israel.

Bengt Andersson

Fel om Israels "demokrati".

Medan större delen av den demokratiska världens massmedier – från liberaler till vänsteranhängare – beklagar att den korruptionsanklagade Netanyahu vann det israeliska valet och oroas av den extrema högervridning i riktning mot de facto apartheid som skett under hans regeringstid, väljer Mats Skogkär i en ledare (11/4) att istället håna de ockuperade palestinierna och upprepa den gamla propagandalögnen att ”Israel är Mellanösterns enda verkliga demokrati”. I danska Politiken slog Marcus Rubin redan före valet fast att Netanyahus fögderi ”har varit en tragedi” och lett Israel in i en moralisk återvändsgränd (28/3), medan kommentatorn Bradley Burston i israeliska Haaretz går längre och hävdar att ”Israel under Netanyahus ledarskap förvandlats till diktatur” (10/4). Enligt Economist Democracy Index finns i Mellanöstern ingen fullvärdig demokrati, medan både Israel och Tunisien betecknas som ”bristfälliga demokratier”. Också Freedom House placerar Tunisien och Israel i samma grupp, ”free”, medan Libanon och Marocko betecknas som ”partly free”. Så antingen finns det flera demokratier i Mellanöstern än Israel – eller ingen alls. Men enligt tidningen kan tydligen ett land som ockuperar ett område som befolkas av miljontals maktlösa människor utan rösträtt och medborgerliga rättigheter, ändå klassas som fullvärdig och perfekt demokrati. Enligt den israeliske journalisten Gideon Levy är nu cirka 100 av Knessets 120 medlemmar anhängare av apartheid.

Per Gahrton

Svar: Så kritiseras åter en text om Palestina för vad den inte handlar om – den israeliska regimen och premiärminister Benjamin Netanyahu. Förbluffande, fast förutsägbart. Men även här gäller att alla har rätt till sina egna åsikter, men inte till sina egna fakta: det senaste palestinska parlamentsvalet ägde rum 2006 och Mahmoud Abbas valdes till president 2005. Netanyahus fögderi och bosättningspolitiken på den israeliska sidan gör inte palestiniernas brist på demokratiska val mindre anmärkningsvärt. Det är vad ledaren handlade om.

Heidi Avellan

Varför nämns inte flygskatten?

Det är märkligt att inte flygskatten nämns som en trolig orsak till det minskade flygresandet. Reseexperter pekar på den svaga kronan och den vackra sommaren förra året, men inte ett ord sägs om den nyligen införda flygskatten.

Jag har en syster i Skellefteå och syskonbarn med familjer i Umeå och Sundsvall. I ett räkneexempel blir flygskatten 2 480 kr för en tvåbarnsfamilj som bor i Norrland för familjens flygresa till en destination i Europa: 4 x 60 kr flygskatt för flygresan till Arlanda och lika mycket för återresan. Sedan blir det 4 x 250 kr i skatt på flygresan ut och lika mycket för återresan, totalt 2 x 240 kr + 8 x 250 kr = 2 480 kr i flygskatt.

Det är tur att vi som bor i Sydsverige, som i Lund, kan vara på Copenhagen Airport på cirka 40 minuter och flyga ut i världen - utan någon tillkommande kostnad för flygskatt. Hela Sverige ska leva, men det är betydligt svårare att göra det i den övre halvan av landet.

Christer Hjort