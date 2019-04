Sumar Almadjed räddade en BoIS-poäng

Efter två 1–0-segrar var Landskrona BoIS på väg mot en 1–0-förlust mot Oskarshamn. Då klev premiärhjälten Sumar Almadjed fram igen.

Division 1 södra

Landskrona BoIS 1 (0)

Oskarshamn 1 (0)

Efter 1-0 mot Trollhättan och samma segersiffror borta mot Oddevold tog Landskrona BoIS emot Oskarshamn.

Då blev det 1–1 inför 2 056 åskådare. Sumar Almadjed, som gjorde matchens enda mål i premiären, klev fram med ett distansskott i den 93:e minuten.

BoIS saknade Igor Arsenijevic och Linus Olsson vilket gjorde att just Sumar Almadjed och 16-årige Jacob Ondrejka kom in i startelvan.

I första halvlek bjöds det på målchanser åt bägge håll, till exempel i slutsekunderna då vänsterbacken Jesper Lernesjö slog en hörna i ribban.

Första halvlek blev mållös, andra halvlek var bara 45 sekunder gammal när Jacob Ondrejka fick bollen strax utanför straffområdet. Ynglingen drog till och bollen smet tätt utanför ena stolpen.

I den 54:e minuten gjorde BoIS ett byte. Jesper Lernesjö haltade ut och ersattes av ett annat nyförvärv, Jonathan Asp.

I den 67:e minuten tog Oskarshamn ledningen. En omställning satteAdrian Edqvist i fritt läge med Amr Kaddoura. Kalmar FF-lånet chippade kyligt över BoIS-målvakten.

Tre minuter senare gjorde Hampus Ferhm division 1-debut när han ersatte Kevin Jensen.

Ytterligare en division 1-debutant kom in i den 80:e minuten. Joel Sundström, som i höstas åkte ur division 2 med Högaborg, bytte av Måns Ekvall. Sumar Almadjed klev då ner i balansrollen på tremannamittfältet.

BoIS såg ut att gå mot årets första förlust, men i den 93:e minuten stegade Sumar Almadjed fram till en boll som hamnade i skottsektorn – och han drog till med ett hårt och välplacerat avslut.

I Oskarshamn startade William Kvist, som är fostrad i HIF och har ett förflutet i BoIS. En annan ex-BoIS:are, Sonny Karlsson, startade på topp. Oliver Stojanovic Fredin, nyförvärv från Ängelholm, kom in i den 72:a minuten.

Så spelade BoIS: Amr Kaddoura – Dennis Olofsson, Philip Andersson, Viktor Wihlstrand, Jesper Lernesjö (ut 54 min) – Sumar Almadjed, Måns Ekvall (ut 80 min), Filip Olsson – Kevin Jensen (ut 70 min), Robin Hofsö, Jacob Ondrejka.

Inhoppare: Jonathan Asp (in 54 min), Hampus Ferhm (in 70 min) och Joel Sundström (in 80 min).