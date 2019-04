Andreas Granqvist: ”Inte acceptabelt”

HIF var chanslöst borta mot IFK Göteborg. – Det var en prestation där vi inte alls kom upp i nivå och det är inte acceptabelt, säger lagkaptenen Andreas Granqvist.

HIF hade kommit ur det så tuffa öppningsprogrammet i den allsvenska comebacksäsongen med sex poäng av nio möjliga. Av idel förväntade topplag segrar mot IFK Norrköping och Hammarby, samt uddamålsförlust mot Häcken.

Så i den fjärde omgången skulle det vara betydligt humanare motstånd i IFK Göteborg. På papperet vill säga.

Då blev det en rejäl dikeskörning.

Vad hände? Dålig dagsform? Gamla IFK Göteborgsspöken som tittade fram igen (sex raka förluster 2014–2016 och 5–19 i målskillnad i allsvenskan innan superettan)?

Andreas Granqvist:

– Vi måste se till att komma in i matchen på ett bättre sätt och inte släppa till enkla möjligheter. Och om vi släpper in ett mål att vi tror på vår spelidé, fortsätter vara kompakta och organiserade och jobbar oss in i matchen.

– I dag, vi tappade ju allting efter 1–0 och sen gjorde de 2–0 tre eller fyra minuter efter det och sen var matchen död kändes det som.

Då hade det gått sexton minuter.

HIF hade en chans – när Max Svensson satte 3–1 på stopptid.

– Precis. Vi skapade inte så mycket mot Häcken heller. Bortaplan just nu känns det som att vi har lita att titta på och försöka utveckla spelet där för på hemmaplan har det sett väldigt bra ut, säger Andreas Granqvist.

IFK Göteborg hade allt annat. Det var faktiskt närmare 6–1 än 3–2.

Lasse Vibe, skyttekungen från 2014, slog till i sin första match från start sedan återkomsten. Han tog ner Sebastian Ohlssons inspel med vänstern och avslutade med högern till 1–0 i minut elva.

Det fortsatte med en kort hörna till Benjamin Nygren, ett inlägg från honom och där nådde Carl Starfelt betydligt högre än HIF:s högerback Anders Randrup. Nick till 2–0.

August Erlingmark och Patrik Karlsson Lagemyr hade båda så pass vassa chanser att de kunde ha ökat på i första. I andra sprang Lasse Vibe sig loss två gånger, Kalle Joelsson räddade båda skotten.

HIF:s tränare Peo Ljung gjorde det mest radikala han kunde i den 61:a minuten – ett trippelbyte. Det bytet hann aldrig få någon effekt för tre minuter senare ställde Kalle Joelsson till det med en alldeles för svår passning. Det slutade i straff för IFK Göteborg och 3–0 av Benjamin Nygren.

HIF:s icke-spel skapade frågetecken. Andreas Granqvist ömmande kropp är ett fortsatt frågetecken.

– Ja det är rätt mycket för tillfället. Jag får väl se vad som händer i veckan, men jag är ganska trött på att springa runt och ha ont. Vi får ta en funderare i morgon.

Men det var ljumskarna igen?

– Nja, det har klättrat upp mot magtrakten.

– Samtidigt känner jag att jag kan spela, men jag får inte ut det jag kan och vill. Än så länge känns det hanterbart.