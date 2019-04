Utredning om misstänkt grovt brott nerlagd

Polisen misstänker inte längre att ett grovt brott begåtts under påskhelgen i östra Blekinge.

Uppgifter om att en person attackerats i en mindre ort utanför Karlskrona under långfredagen ledde till ett stort polispådrag. Det fanns också uppgifter om att attacken föregåtts av hot tidigare under dagen. Teknisk undersökning gjordes på platsen och rättsläkare konsulterades. Dessutom sattes polishundar in för att spåra och förhör hölls.

Men den samlade bedömningen är nu att inget brott har begåtts, skriver polisen på sin hemsida.