Waste of Space Orchestra: Detta betyder krig

Jonn Palmér Jeppsson hör ljudet av musikalisk krigsförklaring och gillar det.

Waste of Space Orchestra METAL. Syntheosis.

Tre varelser sugs in i en utomjordisk dimension, där deras sinnen massakreras av ljud och bild och så småningom smälter samman till ett gemensamt medvetande. Där har vi, lite kortfattat, handlingen i en föreställning som Waste of Space Orchestra – en sammanslagning av de finska banden Oranssi Pazuzu och Dark Buddha Rising – satte upp på Roadburn-festivalen förra året.

"Syntheosis" är en studiotolkning av framträdandet. Hela tio musiker hjälps åt att förklara krig mot ens sinnen med hjälp av psykedelisk rymddoom. Tre vokalister gurglar och väser, en kör av intergalaktiska troll mässar sig genom ”Infinite gate opening”, syntljud sveper omkring, slagverkarna tycks genomföra magiska ritualer och enorma gitarrsjok tornar upp sig emellanåt. Mest apart är inslaget av vanlig, mänsklig kvinnosång i ”Wake up the possessor”.

Bitvis är överflödet kittlande, men det stycke som minst verkar sakna en scenshow är den minimalistiska ambientmeditationen ”The universal eye”. Andrummet gör underverk för ens lyssnarfantasi.