HIF sätter in fler resurser för att undvika köer

Under de två första allsvenska matcherna på Olympia har det ringlat långa köer till insläppen vid södra ståplats. Det är visiteringen som har tagit tid. Med ökade resurser hoppas HIF att man få ordning på problemet.

Köerna har ringlat långa utanför Södra ståplats. Det är visitationen vid insläppen som fått Bild: MATHILDA AHLBERG

– Vi tog in 14 personer extra mot Hammarby, men trycket var ändå för hårt. Att ha så mycket kö utanför huset är ju direkt dåligt. Klart att vi vill att de ska komma in och trivas och även komma in i sportbaren med mera. Vi jobbar för att få bort det, säger klubbdirektör Joel Sandborg.