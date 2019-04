”Högstadiedisco” i veckans ”Let's dance”

Tarzanhopp blandas med att rädda en fastsurrad Sigrid Bernson från ett rep. Dessutom blir det solosång. Robin Bengtsson har fullt upp i veckans ”Let's dance”.

– Den här veckan ligger vi verkligen bra till, säger han.

Robin Bengtsson promenerade sig till seger i Melodifestivalen 2017, bokstavligt talat. I numret till bidraget ”I can't go on” gick han på löpband tillsammans med sina dansare, och slapp därför öva in mer avancerade kroppsrörelser.