Princes ”gåvolåtar” samlas på ny skiva

Den 7 juni släpps Prince-albumet ”Originals”, bestående av låtar r'n'b-artisten skrev men skänkte bort till andra artister, postumt.

Bland annat är Princes egna inspelningar av låtar som ”Manic Monday”, som spelades in av The Bangles, ”Nothing compares 2 U”, som spelades in av The Family och Sinead O'Connor, och ”You're my love”, som spelades in av Kenny Rogers, med.