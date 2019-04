BoIS-målvakten riskerar missa toppmatchen

Varken Kevin Jensen eller Igor Arsenijevic spelar mot Åtvidaberg. Målvakten Amr Kaddoura är ett frågetecken.

– Det är lite struligare än tidigare, men vi får ändå upp en slagkraftig trupp, säger tränaren Billy Magnusson.

Under fredagseftermiddagen tränade BoIS på Landskrona idrottsplats konstgräs. Under lördagen väntar Åtvidaberg, som också har sju poäng, på just plastunderlag.

Efter 1–1-matchen mot Oskarshamn i måndags tvingas BoIS avvara högerforwarden Kevin Jensen som har fått en smäll på sin ena fot.

– Han är inte hundra och hoppar över matchen. Det finns spelare som kan hoppa in, säger Billy Magnusson.

Innermittfältaren Igor Arsenijevic är inte tillbaka från sina knäbekymmer.

– Vi hade förhoppningar om att han skulle kunna vara med, det har känts bättre och bättre för varje träningspass, men han känner sig fortfarande lite, lite otrygg. Det är samma där, det är en lång säsong och han känner sig inte helt hundra, säger Billy Magnusson.

På grund av sjukdom har målvakten Amr Kaddoura inte tränat efter matchen mot Oskarshamn. Planen är att han följer med till Östergötland men frågan är om han kan spela.

Där bakom finns Kevin Alin som i vintras vände tillbaka till BoIS efter tre säsonger i division 2-laget Kvarnby. 2015 gjorde han tre matcher i division 1 för BoIS.

– Väljer vi den vägen känner jag mig inte alls orolig. Det är extrem konkurrens mellan dem, det tycker jag att träningsmatcherna visade också. Jag är väldigt nöjd med Amr men också väldigt nöjd med Kevin, säger Billy Magnusson.

– Amr har stått i de första matcherna, men märker vi att någon kliver om den andra är vi inte främmande att göra ett byte. Så jämnt är det, precis som på alla andra positioner.

Linus Olsson står kvar på frånvarolistan och sedan tidigare är Granit Stagova och Alexander Tkacz långtidsskadade.