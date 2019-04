Boston vann första kvartsfinalen

Boston ångar vidare i NHL-slutspelet. I första kvartsfinalen blev det övertidsseger mot Columbus. Marcus Johansson blev passningshjälte.

Boston var illa ute och hade ett ettmålsunderläge i den inledande kvartsfinalen med knappt fem minuter kvar av matchen att spela.

Då fick Marcus Johansson pucken vid mittplan och satte fart upp mot högra tekningscirkeln. På andra sidan såg han att Charlie Coyle hade mycket yta. Passningen var distinkt, och Coyles direktskott likaså.

Duons passningsspel visade sig vara ett vinnande koncept, i dubbel bemärkelse. Ungefär fem minuter in i förlängningen var det dags igen. Efter ett snabbt uppspel fick Johansson pucken och passande in den mot Coyle som gjort sig märkligt fri framför mål, där han enkelt styrde in pucken.