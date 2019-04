Pilotstrejken är ett faktum. Runt 70 000 resenärer drabbas i dag när piloter i Sverige, Danmark och Norge nu strejkar. Danska Sydbank beräknar att strejken kostar SAS 60–80 miljoner kronor i snitt per dag.

Redan under torsdagskvällen meddelade bolaget att 205 flygningar har ställts in på fredagen. Under morgonen meddelade SAS att ytterligare 110 flyg ställs in. Svenska, danska och norska piloter strejkar nu, och flygningar till och från alla länderna berörs.

Strejken blir en hård ekonomisk smäll för bolaget. Danska Sydbank beräknar att kostnaden för SAS i genomsnitt landar på 60–80 miljoner kronor per dag.

Om strejken pågår i 14 dagar kan hela det överskott som Sydbanks analytiker räknat med för helåret ätas upp.

Men det är inte bara själva kostnaden för strejken som är ett problem. I en konkurrensutsatt bransch har SAS behov att hålla hårt i plånboken och kan få svårt att gå med på piloternas krav.

– Det kan äventyra bolagets framtid, säger Sydbanks analyschef Jacob Pedersen till TT.

Enligt SAS påverkas omkring 70 procent av bolagets flygningar vid strejken, då resterande utförs av samarbetspartners.

– Vi har många resenärer som är oroliga och vi väljer då att som förebyggande åtgärd ställa in de här flygen. Vi tycker att det är bättre att få den här informationen i god tid, säger Freja Annamatz, presschef på SAS.

Hon säger vidare att bolaget gör allt det kan för att boka om kunder till andra bolag. Under helgen handlar det om ytterligare 100 000 drabbade resenärer. Bolaget har erbjudit dem som har flygningar bokade under fredag, lördag, söndag och måndag att boka om utan kostnad.

– Skulle det bli så att det blir en störning så kontaktar vi alltid resenärerna via sms, säger Freja Annamatz.

Förhandlingschefen för Transportföretagens flygbranschavdelning, Torbjörn Granevärn, tycker att piloterna bör ”ta sitt förnuft till fånga”.

”Vi hade önskat att piloterna tagit ett större ansvar i den här situationen. Men piloterna står kvar vid sitt extrema löneanspråk om 13 procent mer trots redan hög snittlön på 93 000 kronor i månaden”, säger han i ett uttalande till TT.

Pilotföreningen säger i sin tur att lönesiffran är felaktig och att fokus under förhandlingarna inte handlat om lön, utan om avtal som sagts upp som rör rollfördelning, förutsägbarhet och samverkan mellan piloter och företaget.

– Det man gör är att svartmåla oss och det försvårar processen. Nästan var fjärde SAS-flyg flygs av underleverantörer och vi vill veta hur vår framtid ser ut, säger Wilhelm Tersmeden, ordförande för Svensk pilotförenings SAS-sektion.

Han håller med arbetsgivaren om att utgången är olycklig.

– Det känns fruktansvärt misslyckat för alla parter. Vi har misslyckats gentemot passagerarna, säger Tersmeden.

– Det handlar om våra jobb och vår framtid.