Carolina tar ledningen i kvartsfinalen

Robin Lehner höll nollan för sitt New York Islanders under ordinarie matchtid. Men det gjorde motståndarmålvakten Petr Mrazek också. Och i förlängningen drog Carolina det längsta strået och vann matchen med 1–0. – Det är små marginaler, säger Lehner efter matchen, till pressen.

Robin Lehners fina form fortsätter i NHL-slutspelet. Islanders kanske viktigaste spelare stod för flera viktiga räddningar, och utsågs också till en av matchens bästa spelare, med 31 räddade skott (räddningsprocent på 96,9 procent)

Men vad spelar det för roll när utespelarna inte gör mål? I förlängningen fick Lehner till slut ge upp ett mål. Först gjorde han en fin benparad på ett skott från Nino Niederreiter. Returen fångades upp av Brett Pesche, som passade Niederreiter, som sköt via sargen bakom mål. På andra sidan målet fångade Jordan Staal påpassligt upp pucken, och slog in den via Lehners skridsko.

Hur den gick in är Staal – målskytt för tredje matchen i rad – själv något osäker på.

– Jag vet inte ens hur pucken nådde fram till min klubba. Vi måste bara vara bekväma vid sådana här matcher, 0–0, 1–1, och fortsätta att göra saker som vi gör och hitta sätt att vinna, säger han enligt NHL:s sajt efter matchen

Att det är små marginaler som avgör är Robin Lehner den första att skriva under på.

– Självklart vill du inte förlora. Du vet, vi kommer inte att vinna varje match. Vi måste bara komma tillbaka. Det är en stor match här på söndag, säger Lehner till presskåren efter matchen, och syftar på att Islanders har hemmaplan även i nästa match.

Förlusten är Islanders första i slutspelet, sedan man överraskande slagit ut Pittsburgh i åttondelen i fyra raka. Carolina har fler slutspelsmatcher i bagaget, efter att ha skrällbesegrat regerande mästaren Washington i den sjunde och avgörande matchen.