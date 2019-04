Hemliga ledtrådar i CIA:s Instagramdebut

”I spy with my little eye” lyder beskrivningen under CIA:s första bild på Instagram. En arbetsplats med ett skrivbord fyllt av olika föremål på huvudkontoret Langley i Virginia skulle många kunna tro att det är. Men CIA har varit kreativ i valet av första bild, som ger följarna en utmaning. Bakom flera föremål döljer sig nämligen hemliga meddelanden, säger en talesperson för CIA till CBS News.