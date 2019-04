Aprilvädret har visat sig från sin bästa sida. Fast inte för landets vattenförsörjning. Ett redan dåligt utgångsläge inför sommaren har försämrats av det varma, torra vädret. Nu varnar Sveriges geologiska undersökning , SGU, för en ny vattenkris. Det manar till samling för ökad beredskap även politiskt.

I de stora grundvattenmagasinen, som det kommunala vattnet ofta hämtas från, är nivåerna nu under eller mycket under de normala i större delen av landet. Samtidigt har det skett en snabb försämring i de små magasinen, som egna brunnar, under de senaste veckorna. På det hela taget är läget därmed betydligt sämre inför sommaren än vid motsvarande tid i fjol.

Sommaren 2018 var ovanligt varm, skön och torr , men gick också till historien som särskilt besvärlig för alla i behov av större mängder vatten. Med minnen av sinande brunnar, små skördar, kommunala bevattningsförbud och nödslakt av boskapsdjur är det lätt att rysa vid tanken på att det kan bli ännu torrare i år. Det blir inte bättre av att brandrisken redan är hög för årstiden och att skogsbränder har börjat rasa på flera håll.

"Förutsättningarna för att vi ska få en återhämtning av grundvattennivåerna är inte särskilt bra. Det krävs väldigt stora nederbördsmängder nu när värmen och grönskan har kommit igång", säger SGU:s grundvattenexpert Bo Thunholm till TT

Då återstår bara att hoppas på en regnig sommar?

Akut, kanske, ja. Men avgörande är inte bara hur mycket vatten det finns, utan också hur det hanteras. Här finns utmaningar för politiker att ta sig an såväl i det kortare som i det lite längre perspektivet.

I förstone handlar det mycket om pedagogik: att informera om och skapa förståelse för läget.

Då går det med fördel att snegla mot Gotland där vattenbrist länge har varit ett återkommande problem. I år infördes bevattningsförbud över hela ön redan den 1 april. Enligt kommunen har restriktionen tagits väl emot av öborna som förstår allvaret och försöker dra sitt strå till stacken. Mycket kan vara vunnet om fler kommuner får sina invånare att tänka på samma sätt.

Är färgen på gräsmattan verkligen viktig? Krävs det ett karbad, istället för en kort dusch? Behöver kranvattnet rinna länge för att bli gott och kallt, eller kan det stå en kanna i kylen? När många hjälps åt räcker enkla förändringar i vardagen långt; många bäckar små blir som känt en stor å.

På sikt krävs sannolikt större politiska tag. Forskarnas scenarier pekar på att klimatförändringarna kommer att göra det varmare i Sverige framöver. Exakt vad det innebär för vattenförsörjningen är visserligen oklart, förändringen kan även ge ökad nederbörd

Politiskt är det ändå klokt att ta det säkra före det osäkra, undersöka reservkällor och möjligheter att spara på befintliga resurser. Är det givet att på sikt använda färskvatten för att spola i toaletter? Är priset på kommunalt vatten så lågt att det inbjuder till slöseri?

Med utsikter till fler extremtorra somrar flödar de viktiga frågorna nu ymnigare än vattnet.