Yasins inhopp ordnade Häckenseger

Ahmed Yasin fick börja på bänken för första gången den här säsongen. Men Häckenmittfältaren fick revansch i andra halvlek. Yasin blev inbytt i pausen och spelade fram till två av målen i 3–0-segern mot AFC Eskilstuna.

Häcken hade inte gjort mål på två raka matcher, efter 0–1-förluster mot både Djurgården och AIK.

Och inte heller mot AFC Eskilstuna var anfallsspelet särskilt lyckat inledningsvis. Alexander Jeremejeff fick visserligen ett par bra lägen i den första halvleken, men i övrigt var det sparsmakat med målchanser.

Hur Jeremejeff kunde missa sin bästa chans förstod han nog inte ens själv. AFC-målvakten Ole Söderberg lämnade en retur rakt framför fötterna på Jeremejeff, som fick vidöppet mål. Men på något sätt lyckades Häckenanfallaren bränna läget och skickade, via en minimal touch av Söderbergs ena fot, ut bollen till hörna.

– Det är en bra chans det där, att få peta in den i öppet mål. Men vi måste göra det bättre än så där uppenbarligen, sade Häckentränaren Andreas Alm till C More i halvtidsvilan.

Men Alm hade ett motdrag och fick också bästa möjliga utdelning på det.

Ahmed Yasin blev inbytt i paus för att sätta fart på anfallsspelet och ordnade också direkt ett par vassa lägen från sin högerkant. Det slutade med att 28-åringen spelade fram till båda Häckenmålen.

Först hittade han efter en solorusch på kanten in till Adam Andersson efter en dryg kvart av halvleken och knappt tio minuter senare spelade han fram till Paulinho i ett liknande läge.

Adam Andersson ordnade dessutom ytterligare ett mål på tilläggstid, efter väggspel med Jeremejeff.

AFC Eskilstuna, som haft det tufft efter segern mot IFK Göteborg i premiären, spelade kompakt och disciplinerat och hotade dessutom framåt flera gånger. Men till slut blev Häckens övertag för svårt att stå emot.

Eskilstuna får dock en ny chans på Hisingen om några veckor, då lagen möts i finalen av svenska cupen.