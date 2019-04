Nya artister till 90-talsfesten i Helsingborg

Festivalen ”Vi som älskar 90-talet” fortsätter med att fylla på artister. Det är nu klart att även Mendez – som förra året var med i Melodifestivalen – dyker upp på scenen på Pixlapiren i sommar.

Den 20 juli landar 90-talsfesten i Helsingborg med artister som Aqua, Right Said Fred, Boyzlife och Rob'n'Raz.

Nu meddelar arrangörerna att även Mendez är klar för festivalen. Han är känd för hits som ”Chiki-chike”, ”Razor tongue”, ”Everyday” och ”Adrenaline”. Mendez medverkade i Melodifestivalen förra året och har också deltagit i Let's dance och Diggiloo.

Även danska Cut'N'Move och svenska Look Twice kommer till Helsingborg.

Klara sedan tidigare är:

Aqua, Vengaboys, Antiloop, Dj Sash!, Cascada, Right Said Fred, Snap!, Melodie Mc, Eiffel 65, Da Buzz, Markoolio, Drömhus, Flexx, Rob'n'raz Feat D-ngnFlex, Me & My, Daze, N-Trance, Boyzlife, Cappella, Londonbeat, Giorgio Prezioso och Dilba,