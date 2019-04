Skola mörkade att lärare var pedofil

När en av skolans lärare avslöjades som pedofil beslutade skolledningen att lägga locket på. Följden blev att föräldrar fick felaktig information eller ingen information alls om läraren som hade närmare 1 000 barnporrbilder i sitt hem.

Upprörda känslor råder i föräldraleden efter HD:s artikel i förra veckan om Helsingborgsläraren som nu lär mista sin legitimation efter att ha dömts för barnpornografibrott.

Föräldrarna på skolan i Helsingborg hade inte fått information från skolan om att det är deras barns lärare och mentor som det handlar om.

För ganska exakt ett år sedan hittade polisen 916 barnpornografiska bilder – varav 133 särskilt grova och hänsynslösa – på lärarens dator i hans hem. Dessutom beslagtogs två barnporrfilmer.

I samma veva som beslaget gjordes kontaktades skolans rektor av polis. När läraren konfronterades med uppgifterna sade han upp sig med omedelbar verkan.

Men elevernas föräldrar fick inget veta. Läraren var ”borta på grund av personliga skäl och väntades tillbaka tidigast till hösten” löd informationen från skolan om lärarens plötsliga frånvaro.

HD och Sydsvenskan har begärt men ännu inte fått ut polisutredningen om fallet. Svar på frågor som i vilken omfattning och vid vilka tidpunkter uppgifter om lärarens förehavanden blivit kända för skolledningen står möjligen att finna i förundersökningsprotokollet.

I november förra året dömdes läraren för barnpornografibrott. Då, om inte förr, blev alla uppgifter kända för skolledningen. Som till exempel att ingen av de 916 barnporrbilderna som hittats hos honom föreställde elever på Helsingborgsskolan. Men även att läraren i polisförhör berättat att han publicerat bilder på skolans elever på en rysk pedofilsajt där bilderna kommenterats sexuellt.

Dessutom har läraren erkänt att han skickade en bild på en skolflicka i 6-7-årsåldern till en pedofil "som ville prata snusk, om vad han ville göra med henne". Läraren har vidare berättat att han tagit bilder på elever under lektionstid, bilder med detaljer som efterfrågats av andra pedofiler. Vilken sorts detaljer det rör sig om är okänt.

Ingenting av detta fick övrig skolpersonal eller barnens föräldrar veta något om.

– Jag är mer upprörd över mörkläggningen än vad jag är orolig för att något kan ha hänt mitt barn. Bristen på krishantering är uppenbar och lika uppenbart är det att rektorn mörkat allt för att skydda skolans rykte, säger en förälder till HD och Sydsvenskan.

Hon har svårt att förstå skolledningens agerande.

– Skolan gjorde ju varken något fel när läraren anställdes – han var ostraffad då – eller när allt uppdagades, tvärtom. Men nu har man verkligen gjort fel, säger föräldern.

Andra upprörda och oroliga föräldrar har hört av sig till HD och Sydsvenskan på jakt efter information om deras barn synts på ryska pedofilsajter.

Efter påtryckningar från föräldrar hålls ett möte på skolan på måndagskvällen.

HD har under måndagen varit i kontakt med skolans rektor och biträdande rektor som bett om att få återkomma med svar på frågor senare under dagen. Under resten av måndagen har de dock hittills gjort sig oanträffbara.