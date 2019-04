Spritsmugglarna har bytt taktik – så slinker de igenom tullfiltret i Helsingborg

En bil offras samtidigt som nio andra fordon lastade med öl och sprit slinker igenom tullfiltret i Helsingborg. Flera dagar i veckan, året runt.

Så ser spritsmugglarnas nya taktik ut.

En typisk smugglarranson är 300 liter öl och 30–50 liter sprit. Bild: Anette Karlsen

I många år smugglades stora mängder sprit in till södra Sverige via busslaster. Men när flera myndigheter gjorde gemensam sak slogs busstrafiken ut. Runt 15 oseriösa bussföretag stoppades genom att 145 000 liter sprit beslagtogs, tre miljoner kronor i böter utfärdades och sex miljoner kronor i alkoholskatt drevs in.