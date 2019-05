Sport

Mästaren illa ute – en match från att åka ut

Två raka förluster. Nu kan mästarlaget och storfavoriten Kristianstad skickas på sommarlov redan på lördag – om man inte vinner hemma mot Alingsås i handbollens SM-semifinal. – Det är inget att be för, säger assisterande tränaren Lars Olsson till C More efter 25–28-förlusten och 0–2 i matcher.

Kristianstads handbollsherrar är illa ute i SM-semifinalen mot Alingsås. Den regerande mästaren, som har tagit fyra raka SM-guld, ligger under med 0–2 i matcher efter att ha förlorat den andra matchen med 25–28 (11–14) på onsdagen.